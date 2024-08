O Real Madrid Baloncesto xogará contra AS Mónaco no Pavillón dos Deportes o 11 de setembro

Presentación do 'Dream Game' entre o Real Madrid Baloncesto e o AS Mónaco © Cristina Saiz Presentación do 'Dream Game' entre o Real Madrid Baloncesto e o AS Mónaco © Cristina Saiz O Real Madrid Baloncesto gañou a Liga ACB 23/24 © Real Madrid Baloncesto Garuba, novo xogador do Real Madrid, estará en Pontevedra © Real Madrid Baloncesto Nick Calathes, do AS Mónaco © AS Mónaco Mike James, xogador do AS Mónaco © AS Mónaco

O vindeiro mércores 11 de setembro, o Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra será o escenario dun partido de baloncesto sen precedentes na cidade e en toda Galicia, ao contar con dous equipos líderes no baloncesto europeo.

Ás 20.00 horas, o Real Madrid Baloncesto e o AS Mónaco, actuais campións de España e Francia, enfrontaranse nun duelo de alto nivel que foi catalogado como 'Dream Game'.

Sergi Llull, Edy Tavares, Garuba, Serge Ibaka, Facundo Campazzo, Mike James ou Nick Calathes, entre outras estrelas do baloncesto actual con experiencia na NBA ou con medallas olímpicas, xogarán ese encontro no pavillón pontevedrés.

Este enfrontamento é parte dos actos previos do prestixioso Torneo EncestaRías, que se disputará en Pontevedra os días 13 e 14 de setembro.

O partido foi presentado este mediodía na rúa Daniel de la Sota coa presenza de figuras destacadas como Fernando Romay, quen exerceu de mestre de cerimonias.

O ex xogador de 2,13 metros de altura lembrou a última vez que o Real Madrid xogou na provincia, hai 35 anos, nunha eliminatoria de cuartos de final da Copa do Rei que se disputou en Vigo, co mítico Drazen Petrovic como compañeiro de equipo.

Daniel Benavides, representante da Secretaría Xeral para o Deporte; Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra; e o alcalde da cidade, Miguel Anxo Fernández Lores, destacaron a relevancia deste partido, que cualificaron como un fito para a cidade e para a comunidade autónoma tanto desde o punto de vista deportivo como económico.

Diego Doval e Iván Villar, representantes da organización do Torneo EncestaRías, tamén participaron na presentación, avanzando que o encontro atraerá a miles de afeccionados ao baloncesto procedentes doutras localidades.

O Real Madrid é o actual campión da Liga ACB e subcampión da Euroliga, e o AS Mónaco gañou a liga francesa a pasada tempada. Ambos os equipos reforzáronse durante este verán co obxectivo de gañar a Euroliga no próximo curso.

Este enfrontamento promete ser unha vibrante antesala do Torneo EncestaRías, que este ano presenta un cartel histórico coa participación de equipos como o Río Breogán, Leyma Coruña, Valencia Basket e o propio AS Mónaco.

VENDA DE ENTRADAS

As persoas que adquiriran o abono para o EncestaRías terán prioridade na adquisición de entradas cun 50% de desconto.

A partir deste mércores 21 ata o 25, ás 23.59 horas, estes afeccionados terán a oportunidade de acceder á preventa a través dun correo electrónico que enviará a organización.

As persoas que adquiriran os abonos fisicamente nas tendas Mobu ou Goleada e Socel terán ata o sábado 24 ao mediodía para presentar ese abono e conseguir a súa entrada rebaixada.

As persoas interesadas que aínda non compraran o abono para o torneo dispoñen de toda a xornada deste martes 20 para adquirilo e acceder á preventa exclusiva do partido.

A partir do luns 26 de agosto abrirase a venda ao público xeral, tanto física como online a través de Ataquilla, con prezos que oscilarán entre os 40 euros e os 10 euros para sénior e infantil.

Ofrecerase, ademais, un pack para ver os cinco partidos que abrangue o torneo EncestaRías, incluíndo o Real Madrid-Mónaco, de maneira que cada partido sairá por un prezo inferior a 15 euros para un espectador adulto, segundo indica a organización.