O renovado campo de fútbol de Chan da Barcia, listo para o inicio da tempada

Remodelación do campo de fútbol de Chan da Barcia en Ponte Caldelas © Concello de Ponte Caldelas

Más de nove meses despois de que a crecida do Río Verdugo nun temporal deixase a instalación esnaquizada, o campo de fútbol de Chan da Barcia en Ponte Caldelas está case listo para ser utilizado.

Os operarios encargados da renovación da instalación, na que se investiron 306.000 euros, apuran estes días os últimos retoques na súa posta a punto.

Segundo adiantou o alcalde, Andrés Díaz, só queda pendente a revisión para lograr a certificación FIFA que avale a calidade da instalación, confirmando que ademais que Chan da Barcia estará dispoñible para o inicio en setembro da tempada deportiva.

No que respecta ao novo terreo de xogo instalado, o campo pasará a contar cunha base elástica de 15 milímetros de espesor pegada en quente para evitar que se despegamento no caso de novas inundacións. Ademais o proxecto incluíu a substitución do sistema de rega por canóns emerxentes e a instalación de arquetas con filtros de retención, o que impedirá que se acumulen nelas partículas de microplástico.