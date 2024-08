Pontevedra, epicentro do piragüismo nacional cunha fin de semana de éxito en Verducido e Ponte Sampaio

Pontevedra converteuse durante esta fin de semana no epicentro do piragüismo nacional coa celebración do Campionato de España de Maratón Curto no Pontillón do Castro, en Verducido, e a Copa de España de Maratón e Maratón Máster en Ponte Sampaio.

Esta última arrincou o sábado na desembocadura do río Verdugo e coroou como gañador por equipos á EP Ciudad de Pontevedra con 324 puntos e sete medallas (cinco de ouro, unha de prata e unha de bronce).

Entre os destacados, Noa Conde alzouse co ouro en C1 sub-23 feminino, mentres que Diego Piñeiro obtivo a prata en C1 sub-23 masculino.

Na categoría cadete, Mateo Lago e Aitana García fixéronse co primeiro posto en C1, e o dúo formado por Alba Lago e Laura Fuentes impúxose en C2. Ademais, María Villaverde sumou un bronce en C1 júnior, e Álex Barreiro xunto a Carola Ucha conquistaron o ouro en C2 mixto júnior.

No caso da Copa de España Máster, o equipo gañador foi o Club Náutico Pontevedra con 182 puntos, seguidos do CP Castrelo de Miño, con 170 puntos, e da EP Ciudad de Pontevedra, con 164 puntos.

Ambos os eventos consolidan a Pontevedra como un referente na organización de competicións de piragüismo, atraendo a deportistas de toda España e reafirmando a importancia da cidade no calendario deportivo nacional.