130 quilómetros correndo por Lúa e para visibilizar as enfermidades raras

Chegada a Pontevedra dos participantes no reto solidario por Lúa © Cristina Saiz

As provincias da Coruña e Pontevedra estiveron unidas este domingo 18 de agosto polo Reto Solidario que pretende visibilizar as enfermedadas raras que padece Lúa Durán, unha nena de 7 anos que sofre Z.A.R.D. e Artrogriposis, un grupo de trastornos musculares non progresivos pouco frecuentes que provocan rixidez nas articulacións e impiden o desenvolvemento muscular anormal nos nenos.

"Desde o deporte queremos fomentar a inclusión e poñer encima da mesa os problemas que vivimos as familias todos os días", explicou Kike Durán, o pai de Lúa, unha vez chegaron á praza de Compostela en Pontevedra.

"Saímos ás 5:30 desde a ponte do Burgo ata A Coruña. Foi un día inesquecible con quince persoas marabillosas. Foi moi difícil, a mañá estivo moi guay ata que chegamos ao Obradoiro. Foi duro, pero tiñamos o voso apoio e non podiamos fallar", indicou dirixíndose ás numerosas persoas que os esperaban cos brazos abertos na Boa Vila ao redor das 20:00 horas.

En total foron 130 quilómetros os que percorreron os participantes neste Reto Solidario.