O Cisne imponse no Torneo Peregrina

Partido do Torneo Peregrina entre Cisne e Santo Tirso © Cristina Saiz

Despois de quedar eliminado da Supercopa Galicia, o Club Cisne Balonmán continuou este sábado coa preparación para a nova tempada disputando a segunda edición do Torneo Peregrina. O equipo pontevedrés superou ao club portugués Santo Tirso e ao OAR Coruña, coroándose campión do torneo.

No primeiro partido, o equipo adestrador por Quiños mostrou a súa superioridade desde o inicio, dominando ao Santo Tirso cun contundente 14-7 ao descanso. Os brancos marcaron un ritmo imparable para o rival e mostráronse implacables en todas as facetas, asegurando a vitoria cun marcador final de 29-14.

Na segunda quenda da tarde, chegou a quenda de OAR e Santo Tirso. Os coruñeses tomaron o control do partido desde o primeiro tempo, terminando a primeira metade cun 14-10 ao seu favor. A vantaxe mantivérona na segunda parte, pechando o encontro cun 28-19.

O partido decisivo entre o Cisne e os de Coruña foi un auténtico duelo, cos herculinos comezando forte e liderando 9-5 no intermedio. Con todo, na segunda parte os de Lérez corrixiron erros e aproveitaron unha situación de superioridade numérica para, con dous goles de Mateo Arias a falta de cinco minutos para a conclusión, empatar o encontro (16-16). Abián fixo o propio baixo paus e Víctor respondeu subindo o 17-16 que puxo aos brancos por primeira vez por diante. Restaban aínda catro minutos para o final, pero as defensas impuxéronse ao ataque e o resultado non se moveu máis, conseguindo os locales o triunfo nesta segunda ediicón do Torneo Peregrina.