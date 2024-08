Triunfo do Pontevedra contra o Estradense na cuarta cita da pretempada (1-2)

Amisgable de pretempada entre Estradense e Pontevedra CF © Pontevedra Club de Fútbol SAD

Nova cita na pretempada do Pontevedra Club de Fútbol, a cuarta, e segundo triunfo estival dos granates.

O conxunto adestrado por Yago Iglesias impúxose este martes ao Estradense, equipo que milita en Terceira RFEF, no Novo Municipal da Estrada (1-2).

Fíxoo remontando o gol inicial dun canteirán pontevedrés, Valentín Jaichenco, que abriu o marcador aos 17 minutos de xogo.

Ao Pontevedra custoulle impoñer o seu xogo no Novo Municipal, e de feito non logrou a igualada ata o minuto 75 e fíxoo de penalti, por medio de Yelko Pino. Jairo, no último minuto do tempo regulamentario marcaría despois o definitivo 1-2.

Os granates afrontaron o encontro cunha aliñación inicial formada por Manu Vizoso, Javi Fontán, Igor, Churre, Héctor Hernández, Rares, Samu Mayo, Iago Novo, Román, Charly e Rufo, dando paso tras o descanso practicamente a un once novo no que só repetían Iago Novo e Samu, coa entrada Edu Sousa, Garay, Diego González, Mario Gómez, Marqués, Yelko Pino, Xabi Domínguez, Dalisson e Chiqui. Finalmente participaron tamén Canosa e Jairo.

Tras este amigable o seguinte compromiso de pretemporada será o Trofeo Luis Otero o vindeiro sábado 17 de agosto no Estadio Municipal de Pasarón, fronte ao CD Lugo.