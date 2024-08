O internacional Aicardo, fichaxe de renome para o novo Stellae Leis Pontevedra

O proxecto novo Stellae Leis Pontevedra FS, tras a fusión do Staellae de Valga e o histórico club pontevedrés, vai moi en serio.

Así o demostra coa súa última incorporación, todo un golpe enriba da mesa para demostrar a súa ambición esta próxima campaña na Segunda B.

Trátase do internacional español Aicardo, figura de referencia na última década no fútbol sala nacional, e é que o peche andaluz ademais de ter gañado o Campionato de Europa coa Selección Española no ano 2012, é campión de todo a nivel nacional tras as súas nove tempadas no FC Barcelona, ademais de ter logrado dous títulos da UEFA Futsal Champions League.

Preto de cumprir 36 anos, Aicardo comprométese agora co proxecto pontevedrés baixando un chanzo, xa que a pasada campaña competía no Peñíscola de Segunda División, co que logrou o ascenso á máxima categoría.