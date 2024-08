Antía Jácome queda ás portas das medallas no C1-200

Antía Jácome, na final do C1-200 dos Xogos Olímpicos de París © Federación Española de Piragüismo

A medalla olímpica de Antía Jácome terá que esperar. A deportista pontevedresa quedou ás portas do podio tras conseguir un meritorio cuarto posto na final do C-1 200 metros.

É o terceiro Diploma Olímpico para Jácome en dúas participacións nuns Xogos, tras o logrado en Tokyo co seu quinto posto no C1-200 e o conseguido hai un día coa súa sexta posición xunto a María Corbera no C-2 200.

Nesta ocasión, a pontevedresa clasificouse para a final co terceiro mellor tempo da súa semifinal (45.62), que foi liderada pola canadense Katie Vincent co mellor crono das dúas series (45.01).

Foi precisamente a padeeira de Canadá a que se colgou a medalla de ouro tras cruzar a liña de meta nun tempo de 44.12, récord olímpico. A prata foi para a estadounidense Nevin Harrison e o bronce para a cubana Yarisleidis Cirilo

Antía Jácome, pola súa banda, foi de menos a máis, parou o crono en 44.78 e pecha a súa participación nos Xogos Olímpicos de París con dous Diplomas Olímpicos.