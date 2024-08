Antía Jácome, pase directo á semifinal olímpica no C-1 200

Antía Jácome, nas series clasificatorias do C-1 200 dos Xogos Olímpicos de París 2024 © Real Federación Española de Piragüismo Antía Jácome, nas series clasificatorias do C-1 200 dos Xogos Olímpicos de París 2024 © Real Federación Española de Piragüismo

Grandes sensacións para Antía Jácome na súa segunda xornada de competición nos Xogos Olímpicos de París.

A deportista pontevedresa, tras estrearse no C-2 500 con María Corbera clasificándose directamente para as semifinais desta categoría, repetiu este xoves na proba individual, o C-1 200.

Co seu segundo posto nas series clasificatorias Jácome aforra o esforzo de remar nos cuartos de final, e segue aspirando ao máximo en ambas as dúas probas.

A canadense Sophia Jensen impúxose na quenda cun tempo de 46.80 segundos, con Antía á súa zaga marcando un rexistro de 47.35 e deixándose levar nas paladas finais.

Cumprido o trámite, este venres chegará a pelexa polas medallas no C-2 500, coas semifinais previstas para as 10.30 horas e a final programada ás 12.50 horas. No que respecta a a canoa individual decidirase o sábado (11.40 horas as semifinais e 13.50 a final).