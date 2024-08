Cinco rostros novos no inicio da pretempada do Poio Pescamar

Primeiro adestramento do Poio Pescamar © Cristina Saiz Primeiro adestramento do Poio Pescamar © Cristina Saiz

O Poio Pescamar FS comezou a súa pretempada este luns 5 de agosto, poñendo fin ás vacacións de verán no Pavillón da Seca, en Poio.

Ás 10.30 horas, as xogadoras realizaron o seu primeiro adestramento, iniciando a preparación de cara ao comezo da campaña, que arrancará oficialmente dentro dun mes, o 5 de setembro, cun enfrontamento ante o recentemente ascendido Teldeportivo.

O equipo estrearase como local o 14 de setembro contra LBTL Futsal Alcantarilla.

Tras case dous meses de descanso e a confección do novo equipo, o Poio Pescamar regresa á rutina con cinco novas incorporacións: Candela, Èlia, Miri, Chuli e Rocío Molina.

Baixo a dirección de Luis López-Tulla, que asume o seu terceiro ano como adestrador, o equipo propónse como principal obxectivo volver a loitar por todos os títulos.

Aínda que aínda non se confirmaron os partidos preparatorios, o cadro da Copa Galicia xa está definido, e o Poio Pescamar defenderá o título comezando nos cuartos de final contra o gañador do duelo entre Viaxes Amarelle e Fisober. Para as semifinais, realizarase un novo sorteo.