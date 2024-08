Daniel Fernández Álvarez "More", novo adestrador do Marín Futsal

Daniel Fernández Álvarez "More", na súa etapa de adestrador do EDVigo © EDVigo

O Marín Futsal anunciou que Daniel Fernández Álvarez, coñecido como "More", será o encargado de dirixir ao equipo na súa cuarta tempada na Primeira División Feminina de fútbol sala.

Nado o 9 de xullo de 1986, More conta cunha sólida traxectoria no ámbito do fútbol sala, especialmente na base das Escolas Deportivas Vigo.

Fernández adestrou ao equipo xuvenil na División de Honra e foi responsable do equipo sénior na Terceira División durante dúas tempadas e media.

Na súa primeira tempada completa, logrou clasificar ao equipo para os playoffs de ascenso a Segunda B, aínda que non acadaron o obxectivo final. Na seguinte tempada, quedaron a unha praza dos playoffs.

Os afeccionados do Marín Futsal xa están familiarizados con More, quen formou parte do corpo técnico da pasada campaña liderado por Ramiro López Díaz.

O seu labor centrouse na tecnificación de xogadoras e na análise de vídeo. Ademais, este mes de xullo coordinou o campus de fútbol sala das ED Vigo.

Este nomeamento marca o debut de More como adestrador principal na Primeira División Feminina. Convértese no terceiro adestrador na historia do Marín Futsal na elite do fútbol sala feminino, seguindo a Raúl Jiménez e Ramiro López Díaz.

O club e a afección teñen grandes expectativas postas en More, confiando na súa capacidade para continuar desenvolvendo o talento do equipo e acadar novas metas nesta tempada.