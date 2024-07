As medallas, cada vez máis lonxe para Támara Echegoyen en París 2024

Aínda que no seu segundo contacto coas augas de Marsella foi mellor que o primeiro, Támara Echegoyen e Paula Barceló afástanse das medallas en París 2024.

Tras o seu segundo día de competición e seis regatas completadas, o 49er FX español atópase situado na décimo séptima posición con 63 puntos, moi lonxe dos dez primeiros postos que dan acceso á Medal Race e á loita definitiva polas medallas.

A parella galego-balear tampouco logrou atopar a regularidade neste novo contacto co campo de regatas e, aínda que nunha das mangas lograron un esperanzador cuarto posto, as outras dúas, nas que foron duodécimas e décimo oitavas, volveron lastrar as súas expectativas.

A Echegoyen e Barceló, que foron cuartas nesta clase en Tokio 2020, aínda teñen seis mangas por diante para tentar colocarse entre as dez primeiras clasificadas

"Está a ser un campo de regatas moi difícil para todo o mundo. Hoxe as líderes tamén pincharon. Nós non volvemos a ter o noso mellor día, pero focalizámonos nas posibilidades que temos cara a adiante", subliñou a pontevedresa.

Considera que a Medal Race" está a moi poucos punto e o podio non está tan lonxe", polo que sinalou que "o noso deber é saír todos os días a loitar, ver ata onde podemos remontar", lembrando que ela e Paula "xa demostramos que somos un equipo cun bo nivel para loitar e así temos que continuar".

Despois do primeiras seis regatas, agora é o 49er FX francés (Sara Steyaert e Charline Picon) o que lidera a clasificación con 10 puntos tras o descarte, co que desbancou desa posición ás neerlandesas Odile Van Aanholt e Annette Duetz (20)

Terceiras son as italianas Jana Germani e Giorgia Bertuzzi (28), que desprazaron ás alemás Marla Bergmann e Hanna Wille (35) á cuarta praza.