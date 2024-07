Tere Abelleira estrea titularidade nos Xogos Olímpicos con triunfo ante Nixeria

A Selección Española de fútbol feminino xa está clasificada para os cuartos de final dos Xogos Olímpicos de París despois de derrotar a Nixeria cun solitario gol de Alexia Putellas nos minutos finais do partido.

A xogadora do Fútbol Club Barcelona saíu ao rescate e desatascou o encontro cun auténtico golazo de falta que desatou a tolemia no combinado nacional.

A pontevedresa Tere Abelleira foi titular por primeira vez nos Xogos e foi substituída por Patri Seixo no minuto 58.

En canto ao vivido no encontro, a España custoulle atoparse cómoda en ataque e superar o férreo armazón defensivo nixeriano, que se encargou de evitar que as xogadoras de Montse Tomé atopásense cómodas.

E iso que a Selección ofreceu unha versión mellorada con respecto ao duelo ante Xapón, en parte conseguido pola entrada de Tere Abelleira no once, que se encargou de levar o peso do mediocentro e ao seu ao redor orbitou todo o xogo do equipo.

Pero o plan non funcionaba, así que tocou optar polos disparos desde media distancia. Probou fortuna Salma no 19, Teresa, de falta, no 21 e Alexia no 25.

O xogo de Nixeria, pola súa banda, pasaba por deixarlle a posesión a España e tirar de velocidade con balóns filtrados entre Laia Aleixandri e Irene Paredes. A zaga nacional soubo ler as xogadas e Cata Coll salvou os mobles nun par de ocasións.

Na segunda metade a entrada de Athenea e Olga Carmona deron os seus froitos e empezaron a chegar os desequilibrios pola banda esquerda, desde onde chegou a xogada do gol anulado a Salma Paralluelo.

Pero os minutos pasaban e o tanto seguía sen chegar, pero entón Alexia botouse ao equipo encima e tentou guialo ata a vitoria. Buscou a escuadra rival no 73 de lonxe pero, por moi pouco, foise fóra. Paredes tentouno tamén de remate de cabeza a córner da catalá e Paralluelo dentro da área pequena.

Entón chegou a falta que o cambiou todo. As dúas veces balón de ouro lanzou unha falta directa no 85 e coouna pola escuadra de Nnadozie. A Vermella sumou outros tres puntos para seguir invicta e líder do grupo C e asegurar o pase a cuartos de final.