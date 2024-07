Derrota do Pontevedra contra o Depor no primeiro amigable de pretempada (0-2)

Partido de pretempada entre Pontevedra CF e RC Deportivo en Pasarón © Mónica Patxot

Primeira proba de pretemporada para o Pontevedra Club de Fútbol e primeira oportunidade de ver aos novos integrantes do plantel en acción. O encontro contra o RC Deportivo, recentemente ascendido a Segunda División, serviu tamén para descubrir o novo equipamento granate (non presentado aínda de forma oficial).

Yago Iglesias apostou no once con Edu #Sousa, Javi Fontán, Mario Gómez, Iago Novo, Rufo, Yelko, Chiqui, Samu, Xabi Domínguez, Garay e Marqués. Unha mestura de homes que foron importantes durante a pasada campaña e numerosas novidades.

O conxunto granate tivo moi bos minutos durante todo o encontro pero o Depor demostrou a súa condición de equipo de superior categoría para impoñerse no marcador con goles de Villares e Hugo Rama.

O primeiro tanto chegou no minuto 37 tras un balón filtrado de Yeremay a Lucas, que este cedeu dentro da área a Villares, e o segundo no 79 cun disparo de Rama que un defensor desviou ao interior da portería.

AUSENCIA DE BORJA DOMÍNGUEZ

Chamou a atención que na convocatoria do encontro Yago Iglesias non contou con Borja Domínguez, quen a pesar de ter contrato co Pontevedra, non participou nos adestramentos desta semana.

A súa ausencia fai pensar na posibilidade dunha saída negociada, que liberaría unha das 16 fichas sénior (as máximas posibles) que agora mesmo están ocupadas.