Tere Abelleira estréase con vitoria nos Xogos Olímpicos (2-1)

Os Xogos Olímpicos comezaron para a representación pontevedresa antes mesmo da inauguración oficial deste venres 26 de xullo.

Tere Abelleira foi a primeira en entrar en acción na primeira xornada do torneo de fútbol feminino, na que España medíase a Xapón na cidade de Nantes.

A centrocampista pontevedresa non partiu nesta ocasión no once inicial, ocupando o seu posto na liña medular Patri Guiijarro tras o seu regreso á Selección, aínda que terminou saltando ao terreo de xogo nos instantes finais.

Foi un encontro complicado para as campioas do Mundo, que reviviron vellas pantasmas co gol inicial do conxunto nipón, ante o que xa perderon no pasado Mundial pese ao triunfo final do combinado español. Xapón adiantouse cun lanzamento de falta directa de Fujino aos 12 minutos de partido.

Aitana no minuto 22 devolvía as táboas ao marcador resiolviendo con calidade un pase filtrado de Athenea, pero a pesar da insistencia a remontada non se culminou ata que no 74 Mariona poñía o 2-1 desatascando o partido.

Xa en vantaxe e a oito minutos do final, a seleccionadora Montse Tomé daba entrada a Tere Abelleira en lugar de Patri Guijarro, amoestada, buscando aire fresco no centro do campo para asegurar o resultado.

Conseguiuno España, que mira xa cara ao seu segundo partido do torneo olímpico, o que lle enfrontará o vindeiro domingo 28 de xullo (19.00 horas) a Nixeria.