Pablo Crespo, Manuel Fontán e Martín Jácome, campións do mundo

Martín Jácome, no Campionato do Mundo Sprint Júnior e Sub-23 © Federación Española de Piragüismo Martín Jácome, no Campionato do Mundo Sprint Júnior e Sub-23 © Federación Española de Piragüismo

Na última xornada do Campionato do Mundo Sprint Júnior e Sub-23 de piragüismo que se disputou ata este domingo na localidade búlgara de Plovdiv, os padeeiros pontevedres volveron superarse.

No caso de Pablo Crespo e Manuel Fontán, lograron un triunfo histórico ao coroarse campións do mundo na final de C2 1000 metros, superando ás seleccións de Bielorrusia e Alemaña.

Este logro, sen dúbida, serviralle a Crespo de gran motivación para a súa participación nos Xogos Olímpicos de París 2024

Martín Jácome engadiu outra vitoria ao fin de semana de gloria para o equipo español, ao gañar a final de C1 500 metros. Jácome superou a Maksim Karataev e ao chinés Shengyue Wu, finalizando cun tempo de 01:51.349.

Na categoría sub-23, Claudia Couto terminou en oitavo lugar na final de C1 200 metros.

Nicolás Braña, do Piragüismo Poio, terminou terceiro na final B do C1 500 metros xuvenil.

Doutra banda, a parella formada por Jairo Zurita, do Piragüismo As Torres, e Martín Expósito, do E.P. Ciudad de Pontevedra, clasificouse en sétimo lugar na final de C2 1000 metros.