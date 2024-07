Aarón González, novo campión de España dos pesos medios

Parecía que a retirada estaba preto, pero Aarón González volveu sorprender proclamándose campión de España no peso medio.

O boxeador do Team Thunder sorprendeu nos pasados campionatos autonómicos sacando billete para os nacionais de León a pesar da dureza dos seus rivais aos que tivo que enfrontarse.

E así, tras unha semana moi intensa que arrincou cun sorteo duro e difícil, o marinense foi capeando a todos os seus complicados opoñentes ata meterse nos oitavos de final.

Aarón enfrontouse en primeira rolda ao novísimo representante de Baleares ao que, con experiencia e un ritmo moi alto, conseguiu noquear para anotarse os tres asaltos de maneira unánime.

O xigante procedente de País Vasco, que viña de librar en primeira rolda, chegou con intencións de destronar ao marinense. Con todo, foi o do Team Thunder o que logrou tomar a distancia do combate e cun dominio claro da man adiantada puxo moi difícil que o seu rival levase a vitoria. A pesar da gran diferenza de envergadura, o combate caeu para Galicia por decisión unánime de todos os xuíces.

O seu seguinte rival foi o ídolo local Rubén Castellanos​, quen tentou deixar todo no ring para que o triunfo quedase en casa. Desde o primeiro minuto tentou dominar con ritmo e envergadura, pero Aarón tirou de caste e puxo o primeiro asalto ao seu favor de maneira clara. No segundo, o alto ritmo da contenda fixo que o marinense tivese que empregarse ao máximo e sacar todo o repertorio a relucir... E fíxoo, anotándose o asalto.

Cunha vantaxe ampla nas puntuacións, a non ser un KO, a final xa era para Galicia. O representante de León non se deu por vencido e loitou ata o último alento, pero Aarón aguantou as arremetidas para lograr o billete á final.

E chegou o momento de saber se a medalla sería de prata ou de ouro contra o representante de Castela a Mancha, Víctor Stroia. O marinense rápido púxose a traballar e coa man adiantada a modo de batuta puxo o primeiro asalto ao seu favor conectando puntos moi claros. No segundo mantivo a mesma tónica que a anterior eliminatoria e realizou un gran esforzo que lle valeu aos xuíces para decantarse ao seu favor. No seguinte asalto, Aarón tentou non dar opcións de golpeo ao representante castelán manchego e conseguiuno, a pesar de buscar o KO en todo momento. O marinense evadiu todos os ataques con experiencia e coa puntuación a favor, converteuse en novo campión de España do peso medio.

Con este último, xa son catro os cetros nacionais e 252 combates os que fan moito máis grande a lenda do boxeador do Team Thunder.

Por parte do equipo, Yohana Jiménez e Carla Agís, quedaron ás portas do ouro. As dúas realizaron un gran campionato e, a pesar da súa mocidade e a ser debutantes este ano en categoría elite, levan dúas meritorias e merecidas pratas.

Yohana superou en semifinais á representante de Madrid nun gran combate e caeu de maneira axustada ante a actual campioa de España procedente de Baleares; mentres que Carla eliminou á representante de Castela a Mancha en semifinal por decisión unánime e perdeu contra a actual campioa de España na final a pesar de mostrar unha gran versión.