Paula González Esteban logra o cuarto posto no mundial de vela Vaurien

A regatista Paula González Esteban, natural de Poio, logrou un meritorio cuarto posto no Campionato do Mundo da clase Vaurien de vela lixeira, celebrado desde o pasado 13 de xullo no encoro de Liptovska Mara, en Eslovaquia.

Paula compaxina a súa profesión de enfermeira no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra coa súa paixón pola vela, un deporte que lle brindou unas cantas alegrías con tan só 25 anos. Entre os seus logros atópanse a medalla de prata outorgada polo Comité Olímpico Español en 2016 e o recoñecemento como mellor deportista feminina durante dous anos consecutivos (2017 e 2018).

En 2022, a regatista fíxose coa primeira praza no Campionato de España feminina e, xunto á súa irmá Paloma, proclamouse campioa do mundo da clase Vaurien en categoría feminina por partida dobre.

Esta mesma semana en Eslovaquia, tivo a oportunidade de revalidar o título mundialista, esta vez en categoría mixta co francés Brieuc Drogou, pero a pesar de estar durante toda a semana en postos de medalla e arrincar a última manga coa prata no peto, na xornada decisiva perderon uns segundos que foron decisivos e deixáronos fóra do podio. "Foi unha pena", lamentou Paula.