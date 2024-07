Pablo Crespo colga a prata e Claudia Couto o bronce no Mundial Sub-23

Claudia Couto e Pedro Torrado, no Campionato do Mundo Sprint Júnior e Sub-23 © Federación Española de Piragüismo Antía Otero e o resto do K-4 Sub-23 no Mundial de Piragüismo en Plovdiv © Federación Española de Piragüismo Lara Remigio e Daniel Olivares, no Mundial de Piragüismo en Plovdiv © Federación Española de Piragüismo

Seguen chegando as medallas para o piragüismo pontevedrés no Campionato do Mundo Sprint Júnior e Sub-23 de Piragüismo que se disputa ata este domingo na localidade búlgara de Plovdiv.

A segunda xornada de finais deixou con bo sabor especialmente ao olímpico Pablo Crespo (EP Ciudad de Pontevedra), que se colgou a medalla de prata no C-1 1000 metros da categoría Sub-23.

O pontevedrés parou o crono en 3:58.707, sendo superado unicamente polo ruso Danila Verashchaka (3:57.068). O terceiro lugar foi para o alemán David Bauschke (3:59.535).

Tamén ascendeu ao podio a súa compañeira de equipo Claudia Couto, quen con Pedro Torrado no C2 500 Mixto da categoría Sub-23, conseguiu o bronce.

A dupla española cruzou a liña de meta fixo un tempo de 1:54.067 nunha final na que a dupla rusa formada por Aleksandr Bots e Ekaterina Shliapnikova fíxose co ouro (1:52.570) e os moldavos Mihai Chihaia e Elena Glizan, a prata (1:53.465).

No caso da marinense Antía Otero (EP Ciudad de Pontevedra), volveuse ao quedar ás portas do podio tras finalizar en cuarto lugar a carreira do C-4 500 Sub-23 xunto a Valeria Oliveira (Piragüismo Poio), María Moreno e Viktoria Yarchesvska.

En novena posición finalizou Lara Remigio (Piragüismo Poio) por partida dobre. Primeiro no C4 500 metros júnior xunto a Candela Mayoral, Antonia Segura e Jimena Belén, e despois no C2 500 Mixto con David Oliveirais.

O Mundial Júnior e Sub-23 continúa durante o sábado e será o domingo cando poña o broche de ouro coas últimas finais.