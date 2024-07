As novas promesas do Ría de Aldán reinan en Verducido con 15 medallas

Campionato de España Sprint de Xóvenes Promesas para as categorías infantil e cadete

Máis dun milleiro de padexeiros déronse cita desde o venres 19 de xullo ata o domingo día 21 no Complexo Deportivo David Cal no encoro de Pontillón do Castro para disputar o Campionato de España Sprint de Xóvenes Promesas para as categorías infantil e cadete

© Cristina Saiz