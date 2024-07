Carolina Bernardeco, primeira baixa confirmada polo Arxil

O Club Baloncesto Arxil acaba de confirmar que Carolina Bernardeco desvincúlase do club e fichará polo Cortegada.

Desde a directiva arxilista indican que, coa súa marcha, a xogadora portuguesa "deixará un baleiro importante no club, onde se converteu nunha das xogadoras que fixeron o milagre de xogar a fase de ascenso e conseguir xogar na liga Challenge".

Ante esta baixa, o conxunto pontevedrés está a barallar incorporar algunha xogadora que militase na categoría de prata e poida achegar experiencia e calidade ao plantel.

Así mesmo, e con motivo do ascenso de última hora a Liga Challenge, a directiva do Arxil reuniuse este venres no Pazo Provincial cos vicepresidentes da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez ​e Luisa Sánchez.