Más de 1.000 deportistas en Verducido no Campionato de España Sprint de Xóvenes Promesas

Ademais do que pase no Mundial Xuvenil e Sub-23 en Bulgaria, o piragüismo pontevedrés ten outro importante foco de atención na casa, e é que o Complexo Deportivo David Cal no encoro de Pontillón do Castro, en Verducido, será escenario a fin de semana dunha competición nacional cunha ampla participación.

Más dun milleiro de padexeiros de feito, 1.055 en concreto, daranse cita desde este venres 19 de xullo ata o domingo día 21 no Campionato de España Sprint de Xóvenes Promesas para as categorías infantil e cadete.

Unha asistencia que non pasou desapercibida na presentación formal da competición nacional, e é que segundo recoñece a edil de Deportes, Anabel Gulías, "estes campionatos colocan a Pontevedra no mapa e xeran unha actividade económica realmente importante, xa que a maioría dos participantes pernoctan e gozan da cidade".

"Os padexeiros e padexeiras galegas encherán o podio, estou seguro", indicou pola súa banda o presidente da Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea, nun acto no que tamén estiveron presentes o vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, e o Secretario Xeral para ou Deporte da Xunta de Galicia, José Ramón Lete.