Primeiro posto para a EP Ciudad de Pontevedra na 30 edición da Baixada do Umia

Con 1.539 puntos, a Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra logrou o primero posto da clasificación por equipos na 30 edición da Baixada do Umia en modalidade K1 e C1. Segundo quedou o vencedor do ano pasado, o Club Náutico Cobres (1453 puntos), e terceiro o C.P. Portonovo (1104 puntos).

A vitoria en K1 sénior foi para Ramón Fernández, do Piragüismo Cidade de Lugo, que se impuxo a Iván Domínguez, do Cofradía de Pescadores Portonovo, e a Eugenio López, do Piragüismo Vilaboa.

Sara Durán, do C.P. Portonovo, colgou a medalla de ouro en muller sénior, Ángela Baulde, do As Torres Romería Vikinga, foi prata e Celia Durán, do Xuvenil As Pontes, foi bronce.

Na modalidade de canoa a vitoria foi para Fernando Busto, do As Torres Romería Vikinga, mentres que a segunda praza do podio foi para Manuel Garrido, do Kayak Tudense, e o bronce para Adrián Sieiro, do Náutico O Muiño.

O triunfo na categoría feminina levouno Noa Franco, do E.P. Ciudad de Pontevedra, por diante da súa compañeira de equipo Jenifer Casal e de María Pérez, do Náutico O Muiño.