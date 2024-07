Lupe Murillo entrega os diplomas oficiais aos participantes no Ponte Campus

Ponte Campus © Cantera PCF

Primeira semana do Ponte Campus finalizada con sorpresa incluída.

A presidenta do Pontevedra Club de Fútbol, Lupe Murillo, acudiu este venres ata o Príncipe Felipe onde fixo entrega dos diplomas oficiais aos nenos e nenas participantes durante estes días.

A celebración do evento que celebra anualmente a entidade granate está dispoñible durante catro semanas no campo de fútbol do Príncipe Felipe: do 1 ao 5 de xullo a primeira semana, do 8 ao 12 de xullo a segunda, do 29 de xullo ao 2 de agosto a terceira e do 5 ao 9 de agosto a cuarta.

Os horarios son de 9:00 a 14:00 horas e poden apuntarse nenos e nenas nacidos entre o ano 2011 e 2020. O peche das inscricións para as dúas primeiras semanas xa está pechado, pero todos os que queiran apuntarse para as dúas últimas poderán facelo antes do 26 de xullo a través da páxina oficial do club ou mediante o teléfono 986 86 47 83.

Os prezos oscilan entre 140 euros se é unha semana (110 para o xogador da base e 100 se traes a un irmán) e 215 (170 e 140) por dúas semanas.