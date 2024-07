Jéssica Bouzas retírase de Wimbledon por problemas lumbares ante Barbora Krejciková

O periplo de Jéssica Bouzas en Wimbledon chegou ao seu fin.

A xogadora de Vilagarcía, que xa fixera historia, viuse obrigada a retirarse durante o segundo set do encontro ante Barbora Krejciková tras sufrir uns problemas lumbares.

O partido xa non empezara da mellor forma para a galega, que vía como a xogadora checa rompía a súa saque unha e outra vez e asinaba un irresistible set en branco. De feito, acumulou ata 5 dobres faltas, 9 erros non forzados e nin un só golpe gañador, mentres que Krejcikova non fallaba no seu saque, só cometía un erro non forzado e gañaba catro golpes.

No segundo set, Jéssica deixou atrás as pantasmas e repúxose para empezar gañando o seu primeiro xogo de todo o duelo co seu saque. O partido parouse pola choiva e tras máis dunha hora de suspensión renovouse.

As xogadoras estaban frías e non se deu nin unha soa bóla de break ata o 3-3. Aquí chegou o momento máis importante do partido. Krejcikova rompeu o saque de Bouzas (30-40) e púxose 4-3. A galega pediu tempo morto médico e ao regreso a checa endosou un 40-0 sen maiores problemas.

Os problemas musculares de Jéssica eran evidentes e viuse obrigada ab