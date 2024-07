Miguel Pazos Beis, novo presidente do Marín CF

O empresario Miguel Pazos Beis é o novo presidente do Marín Club de Fútbol despois de ser nomeado tras o proceso electoral celebrado na Biblioteca Pública Minicipal. A súa candidatura foi a única presentada en tempo e forma de acordo á convocatoria e os estatutos da entidade.

O que foi xogador e directivo, contará con Manuel Gago Caeiro, tamén empresario, exfutbolista, e moi relacionado familiarmente co club, como vicepresidente.

Acompañaranos Daniel Pereira Rodríguez tamén exxogador do Club e neto dun expresidente, e Daniel González Rodríguez, ambos os empresarios; os exxogadores Humberto de la Torre e Juan Abad, o expresidente Carlos Giráldez Pesqueira e o presidente do E. F. Villa de Marín, Francisco José García González. A eles uniranse algúns dos membros da Xunta Xestora.

Tras a presentación oficial da candidatura, Pazos Beis explicou o proxecto para este novo Marín CF e destacou o acordo de filiación no Escola de Fútbol Villa de Marín para que a partir de agora ambas as entidades vaian da man "polo ben do fútbol local".