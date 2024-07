Jéssica Bouzas mantén vivo o soño de Wimbledon tras derrotar á española Cristina Bucsa

O idilio de Jéssica Bouzas con Wimbledon continúa. Tras dar a sorpresa e eliminar á vixente campioa, a checa Marketa Vondrousova, na rolda inaugural, a arousá segue facendo historia e clasificouse este xoves para a terceira rolda do torneo londiniense.

Fíxoo nun duelo fratricida coa tamén española Cristina Bucsa, número 64 do mundo, á que derrotou en dous sets, por 7-6 e 6-3, tras case dúas horas de partido.

A pesar da presión que podía sufrir tras eliminar a Vondrousova, Bouzas non se deixou sorprender pola súa rival, unha tenista máis experimentada que ela.

No primeiro set, a tónica habitual foron as roturas de servizo, con tres para cada bando, ademais das dúas pelotas de set que salvou Bucsa co saque de Bouzas.

A galega non sufriu o golpe moral de deixar escapar esas dúas bólas e no desempate non deu opción, controlando mándaa decisiva por un contundente 7-1.

Xa no segundo set, desde o 2-1 en contra, a pontevedresa levou os catro seguintes xogos e, a pesar de que tivo un punto de partido perdido co saque de Bucsa no 5-3, volveu refacerse para conseguir o seu segundo triunfo consecutivo en Wimbledon.

Nos dezaseisavos de final, a rival de Jéssica Bouzas será a checa Barbora Krejcikova, gañadora de Roland Garros en 2021, que derrotou á estadounidense Katie Volynets, tenista procedente da fase previa do torneo.