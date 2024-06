Tolito Aguirre e Gonzalo Alfonso levan a final do A1 Galicia Open de Pádel celebrado en Pontevedra

Última xornada do A1 Galicia Open de Pádel © Cristina Saiz

O A1 Galicia Open de Pádel baixou o pano este domingo despois dunha intensa semana percorrendo as pistas do Pavillón Municipal dos Deportes e do Recinto Feiral.

Este domingo disputouse a gran final do torneo da que saíron vencedores os arxentinos Tolito Aguirre e Gonza Alfonso tras derrotar a Arce e Dal Bianco nun épico ecuentro que finalizou nun dobre 6-4.

E iso que non podía empezar peor para eles a final e chegaron a ir perdendo na primeira manga por 4-0, pero a reacción de Alfonso e Tolito foi contundente cun parcial de seis xogos seguidos co que volteaban o set e adiantábanse no partido 6-4.

No segundo set encadearon ata tres break que acabaron cunha vantaxe de Tolito Aguirre e Gonza Alfonso que xa non desaproveitarían para gañar o seu quinto título da tempada.

Con esta vitoria arrebátanlle a condición de parella número uno do circuíto A1 Padel e que ostentaban desde o 15 de marzo do ano pasado.