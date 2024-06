O piragüismo pontevedrés brilla no Campionato de Europa Junior e Sub23

Martín Jácome e Manuel Fontán no Campionato de Europa Sub-23 de Piragüismo en Portugal © Juan Rous / Federación Galega de Piragüismo

A armada do piragüismo pontevedrés segue gañando medallas alá por onde vai e, como non, deixou a súa pegada no Campionato de Europa de Sprint Junior e Sub23 que se celebra en Bratislava desde o xoves.

É este domingo cando se están disputando as finais deste europeo no que, desde ben cedo, fóronse subindo ao podio os padeeiros pontevedreses.

No caso de Manuel Fontán (Náutico Ou Muiño) e Martín Jácome (E.P. Ciudad de Pontevedra), proclamáronse campións de Europa Sub23 en C2 500m cun tempo 1:38.601. Segundos foron os polacos (+1.616) e terceiros os húngaros (+2.176).

A padeeira da E.P Ciudad de Pontevedra, Claudia Couto fíxose co subcampeonato sub23 en C1 500m despois de cruzar a meta a +1.060 da húngara Doura Horanyi (2:05.890). O podio completouno a checa Denisa Rahova (+1.293).

Lograron tamén a medalla de prata os sub23 Mauro Domínguez (Piragüismo Verducido) e Miguel Serrano no K2 500m (+0.296), que cederon no man a man cos eslovacos, que foron primeiros cun crono de 1:31.938. Terceiros foron os letones a +0.643.