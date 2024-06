Continúan os movementos no Teucro coas renovacións de Andrés Pérez e Roi González

O novo proxecto da Sociedad Deportiva Teucro continúa vento en popa e xa son oito os xogadores confirmados pola entidade para a próxima tempada.

As últimas novidades chegan con Andrés Pérez e Roi González, que continuarán un ano máis vestindo a camiseta do vicedecano do balonmán nacional.

No caso de Roi, ascende ao primeiro equipo procedente do xuvenil e reforzará a ofensiva dun equipo que buscará, tras tres anos consecutivos en Primeira Nacional, regresar a División de Honra Prata.

As renovacións de Andrés Pérez e Roi González súmanse ás de Caue Herrera, Dani Pintus, Rhuan Marchete, Eloy Krook e Miguel Monteagudo e o fichado Sergio Wagner.

Roi se incorpora al primer equipo desde el juvenil. pic.twitter.com/yKaZ6iHkXo — Lirón Teucro (@sdteucro) June 26, 2024