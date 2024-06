Marta Peñalver, renovación con mensaxe no Poio Pescamar

Tras as saídas é quenda para as renovacións no Poio Pescamar, e a primeira é toda unha declaración de intencións do conxunto conserveiro.

Trátase de Marta Peñalver, futbolista que se atopa recuperándose da súa segunda rotura do ligamento cruzado en dúas campañas no equipo.

"Axudarémoste en todo o que necesites nestes días complicados. Volverás superarte, como xa fixeches e como nos tes afeitos", afirmaba o Poio no mes de febreiro cando se confirmaba a dura lesión de xeonllo de Marta, só 11 días despois de regresar ás canchas de xogo tras superar a mesma doenza no seu outro xeonllo.

Pois así foi, a entidade vermella cumpre coa súa palabra renovando á murciana, dándolle confianza para a súa recuperación e seguro de que acabará demostrando a súa calidade sobre a pista da Seca.

Marta, a pesar das lesións, suma 18 goles nas súas dúas tempadas en Poio. Deses tantos 15 logrounos no curso 22-23 entre liga e Copa da Raíña, mentres que na campaña recentemente finalizada, a pesar de poder xogar só catro encontros antes de volver lesionarse, deulle tempo a marcar tres tantos, un deles na semifinal da Supercopa de España para dar o pase á final ao seu equipo.