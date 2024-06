Lucas Lopes dálle ao Froiz o subcampionato portugués sub-23

Os Campionatos Nacionais de Portugal de Ciclismo en Ruta deixaron un gran sabor de boca ao Grupo Deportivo Supermercados Froiz.

Un dos seus ciclistas, Lucas Lopes, saboreou o podio cunha medalla de prata na proba sub-23, rozando un triunfo final que se lle escapou ao sprint por apenas 2 segundos.

O campionato celebrouse na localidade de Santa María da Feira e nun circuíto complicado, cunha dura cota de montaña e tramos de empedrado tan típicos do país luso.

Foi unha carreira de eliminación no que se acabou destacando un pequeno grupo, do que formaba parte Lucas Lopes. Con todo no sprint final, picando lixeiramente cara arriba, o máis forte foi Noah Campos.

Na mesma carreira Manuel Marques, corredor tamén do Froiz, finalizou no posto 19.