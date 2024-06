Quiños ascende a primeiro adestrador do Cisne tras a marcha de Jabato

O Club Cisne Balonmán xa decidiu quen será o seu adestrador a próxima tempada, tras a renuncia de Jabato a seguir no posto.

Será un home da casa, e é que a decisión é que Marcos Otero 'Quiños' asuma a dirección do primeiro equipo cisneísta na División de Honra Prata.

O acordo empezou a xestarse ao coñecer as dúbidas de Jabato a continuar no cargo para centrarse no seu labor na Real Federación Española de Balonmán, e agora pechouse de maneira definitiva.

Quiños incorporouse no ano 2019 ao corpo técnico cisneísta como segundo técnico, e o seu traballo desde entón convenceu á xunta directiva do club para darlle agora a alternativa.

Coa súa renovación e 'ascenso' no cargo, o novo adestrador do equipo pontevedrés afrontará a súa sexta campaña no clube co reto de dar continuidade a un proxecto que quedou esta campaña preto do ascenso á Liga Asobal.