Dobre título nacional para a Escola Hungaresa de Esgrima

Deportistas da Escola Hungaresa no Critérium Nacional de Esgrima 2024 © Escola Hungaresa de Esgrima

A Escola Hungaresa de Esgrima celebra os resultados conseguidos polos seus deportistas en grandes competicións nacionais, sobre todo no Critérium Nacional de Esgrima 2024 celebrado na localidade madrileña de Colmenar Viejo, e no Campionato de España de Esgrima en Cadeira de Rodas que tivo lugar a fin de semana no País Vasco.

Na primeira desas citas o club pontevedrés desprazou tres deportistas de categoría benxamín (M-11) e alevín (M-13).

Destacou o resultado conseguido por Marina Cubela no sabre M-11 ao colgar a medalla de ouro cun torneo sobresaliente. Venceu todos os seus asaltos na fase de grupos para avanzar directamente á final, na que venceu á conquense Maia De Lamo por 10 tocados a 5.

Ademais Alba González finalizou no 12º posto da categoría alevín, do mesmo xeito que Alejandro Torres.

Por outra banda Samuel Ogando foi un dos grandes protagonistas do Campionato de España de Esgrima en Cadeira de Rodas. Formando parte do equipo de Galicia, conseguiu a medalla de ouro ao superar ao combinado de Torremolinos por 45 toques a 26.

A este resultado o pontevedrés engadiu dúas medallas de bronce na competición individual, unha na modalidade de espada e outra na de florete. Todo a pesar de ser a súa segunda participación nun torneo de esgrima adaptada.