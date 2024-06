Jabato, dunha renovación case pechada a decidir non seguir no Cisne

Xiro inesperado na planfificación do Club Cisne Balonmán para a próxima tempada.

Javier Fernández 'Jabato' non seguirá como técnico do primeiro equipo cisneísta, pechando a que foi a súa segunda etapa na entidade.

O preparador manchego, cuxa continuidade estaba case pechada ao termo do play-off de ascenso, comezou a presentar dúbidas antes de concentrase coa Selección Española Júnior que dirixe para preparar o Europeo de próximo mes de xullo. Foi entón cando pediu á entidade pontevedresa uns días para reflexionar. Un período que terminou finalmente cun cambio de rumbo.

Jabato comunicou ao Cisne que non renovará, rexeitando por tanto a proposta do club, para así centrarse no seu labor como técnico da Real Federación Española de Balonmán.

Trátase dunha decisión que colle un pouco a contrapé o Cisne, que empezara a planificar contando coa opinión do adestrador, aínda que "en los últimos días nos hemos empezado a mover", recoñece o presidente cisneísta, Santi Picallo.

Tras a notificación oficial de Jabato a xunta directiva ten previsto reunirse este mesmo mércores para axilizar a contratación dun novo adestrador.