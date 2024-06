Óscar Varela, un centrocampista defensivo para o novo proxecto do Arosa

Segunda fichaxe no Arosa, que este mércores confirmou a contratación de Óscar Varela para a próxima tempada.

Trátase dun centrocampista defensivo de 25 anos de idade que o últimas tres campañas defendeu as cores do Atlético Arteixo, sendo de feito na última delas o futbolista con máis minutos acumulados do plantel en Terceira RFEF. Antes formouse no San Tirso SD.

"Creo que o Arosa é o sitio idóneo para seguir crecendo. Desde o primer momento tiven claro que o Arosa era a miña primeira opción e quero agradecer ao club as facilidades para que puidera incorporarme", sinalou o futbolista tras facerse oficial o seu incirporación na Lomba.

"Esta categoría nunca é fácil pero estou seguro de que poremos o club onde merece", afirmou.

Óscar Varela únese a Luis Castro na lista de fichaxes do club arlequinado, no que ademais renovaron ata a data Martín Diz, Iñaki Martínez, Javi Pereira, Pacheco, Noel Chaves, Antón Concheiro, Dani Sánchez, David Conde e Sergio Prieto.