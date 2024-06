O Marín CF busca novo presidente

O Marín Club de Fútbol abriu un proceso electoral á presidencia da entidade, tras a renuncia ao cargo do seu anterior dirixente, Gaspar Pérez.

Esta situación dáse só unhas semanas despois de pechar a tempada co ascenso do seu primeiro equipo a Primeira Rexional.

A xunta xestora designada para levar momentaneamente o peso do club acordou abrir o período electoral, sendo posible formalizar a presentación de candidaturas ata o próximo 3 de xullo.

No caso de haber candidado ou candidatos, as eleccións ou proclamación do novo dirixente se levará a cabo nunha Asemblea Xeral Extraordinaria que foi convocada para o xoves día 4 de xullo.

As candidaturas poden presentarse a través do correo electrónico marinclubfutbol@gmail.com.