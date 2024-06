O pontevedrés Pablo Quintana reina no Campionato Galego de Squash

O Campionato Galego de Squash tivo acento pontevedrés grazas sobre todo á actuación de Pablo Quintana.

O xogador da Boa Vila proclamouse campión galego absoluto no torneo celebrado durante a fin de semana nas instalacións do Squash Santiago, no Millladoiro.

Quintana realizou unha notable competición vencendo todos os seus encontros por 3-0. Primeiro fíxoo fronte a Iago Noya (Vigo) e despois a Brais Carreira e Lucas Castillo (Santiago). Na final pola súa banda esperáballe un compañeiro de adestramento, Pascal Gómez (Academia Borja Golán), ao que tamén superou con autoridade.

Non foi a única medalla pontevedresa do Campionato Gallego, xa que Víctor Reguera finalizou no terceiro posto masculino, mentres que Pablo Caínzos despediuse en cuartos de final e Jose Caínzos fíxoo no duelo de oitavos de final.

A campioa galega feminina foi Inés Gómez (Santiago).