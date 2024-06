Antía Jácome proclámase campioa de Europa en C2 200, e Manuel Fontán e Adrián Sieiro logran o bronce

Antía Jácome e María Corbera, no Campionato de Europa Sprint en Szeged © Canoe Europe

Xornada de sábado enche de éxitos para a armada pontevedresa no Campionato de Europa de Sprint Olímpico que se está disputando na localidade húngara de Szeged.

Antía Jácome, xunto á madrileña María Corbera, proclamouse campioa de Europa no C-2 200 feminino, mentres que a dupla de O Muíño formada por Manuel Fontán e Adrián Sieiro colgáronse a medalla de bronce no C-2 200 masculino.

Con todo, o día non arrincou da mellor maneira para Jácome e Corbera e quedaron ás portas do podio na final do C-2 500 a +2.197 das húngaras Agnes Kiss e Bianka Nagy. Segundas foron as polacas Sylwia Szczerbinska e Dorota Borowska, e terceiras as rusas Anhelina Bardanouskaya e Volha Klimava.

Pola tarde, en cambio, chegaron os metais. As españolas quitáronse a espiña e asinaron unha espectacular carreira no C-2 200 que se decidiu por moi pouco. Antía e Jácome cruzaron a liña de meta en primeira posición cun tempo de 44.976 e a tan só 0.380 das polacas. Nesta ocasión, as húngaras foron terceiras a +0.466.

No caso de Manuel Fontán e Adrián Sieiro, asinaron un terceiro posto no C-2 200 masculino quedando a +0.667 dos rusos Alexey Korovashkov e Ivan Shtyl, que foron primeiros. A segunda praza do podio foi para os polacos Aleksander Kitewski e Oleksii Koliadych (+0.320).

O Europeo Sprint de Piragüismo finaliza este domingo 16 de xuño.