O Pavillón Municipal acollerá, por segundo ano consecutivo, o Torneo EncestaRías de baloncesto

O Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra volverá ser sede o próximo mes de setembro do Torneo EncestaRías de baloncesto.

O motivo, segundo explicaron desde a organización, é o atraso nas obras que se están levando a cabo desde o ano pasado no pavillón de Fontecarmoa, en Vilagarcía, obrigando desta forma que o evento se dispute, por segundo ano consecutivo, na Boa Vila durante os días 13 e 14 de setembro.

"Trátase dunha decisión que se demorou en demasía co máximo risco que iso supón a nivel organizativo", lamentan, e é que o regreso a Vilagarcía "era a primeira opción a condición de que as obras puidesen axustarse aos prazos iniciais, que estimaban a finalización da reforma no mes de abril".

Indican ademais que Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía, e Carlos Coira, concelleiro, mostraron o seu compromiso con finalizar o pavillón antes do mes de setembro, con todo "a incerteza que rodea os tempos dunha obra de tanta envergadura obríganos a decidir a sede coa seguridade e a tranquilidade que supón o evitar riscos" posto que "a imaxe podería quedar danada de maneira irreparable no caso de iniciar a promoción, a procura de patrocinadores e os acordos cos clubs profesionais sobre un escenario que continúa en obras, como así xa nos fixo saber algún dos clubs contactados".

É por iso que, aínda que "outra cidade galega" estivo interesada en albergar a novena edición do torneo, decidiron celebralo outra vez en Pontevedra para así "agradecer á cidade que nos abriu as portas o ano pasado nun momento crítico para a viabilidade do evento debido á falta de escenario".

Insisten tamén no interese mostrado pola cidade do Lérez á hora de ofrecer unha alternativa e valoran "o crecemento experimentado o pasado ano en canto a aceptación do evento con preto de 1.500 persoas no Municipal pontevedrés". En todo caso, "Vilagarcía sempre terá a chave mestra" deste gran evento.

O CONCELLO DE VILAGARCÍA "COMPRENDE, PERO NON COMPARTE A DECISIÓN"

Tras o anuncio de trasladar o torneo un ano máis a Pontevedra, o Concello de Vilagarcía "comprende, pero non comparte a decisión".

Indican que poden comprendelo polas dúbidas que poden xurdir sobre a data de finalización das obras de reforma en Fontecarmoa, pero non o comparte posto que "as obras deben estar listas por contrato en agosto, tempo máis que suficiente para a celebración da competición".

A pesar diso, explican desde o goberno municipal que seguirán apoiando o torneo, como o fixeron dende a primeira edición e ata a última, na que incluso celebrándose en Pontevedra a organización contou coa colaboración do Concello de Vilagarcía. Confían, en todo caso, que "no futuro o EncestaRías continúe ligado á cidade que o veu nacer".