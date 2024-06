Dobre billete europeo para Tono Campos e Diego Romero no Campionato de España Piragüismo Maratón

O encoro de Castrelo de Miño foi escenario a fin de semana do Campionato de España de Piragüismo Maratón, que era ademais clasificatorio para o próximo Campionato de Europa da especialidade, xa que os dous primeiros clasificados en cada categoría obtiñan o pase directo á competición continental.

Dous dos nomes propios da competición foron Tono Campos e Diego Romero, do Breogán do Grove, na canoa, e é que ambos os dous foron primeiro e segundo clasificado na proba individual con Campos como campión nacional e Romero segundo e xuntos no C-2 levaron o triunfo por diante de Fernando Busto e Diego Miguéns (As Torres) e de Óscar Graña e David Barreiro.

Ademais Tania Álvarez (Breogán), venceu na canoa feminina por diante de Arantza Toledo e Irati Osa.

Na categoría sub-23 pola súa banda, Noa Franco (E.P. Ciudad de Pontevedra) conseguiu a primeira posición, seguida de Anna Gorinsky do Fluvial de Lugo e Noelia Sánchez.

Por último Alexandre Baliñas Villa (Club Naval de Pontevedra) asinou un terceiro posto na categoría cadete, do mesmo xeito que Antonio Silva (Breogán) en idade xuvenil.