O Estudiantes madrileño, vencedor do Campionato de España Infantil celebrado en Pontevedra

O Campionato de España Infantil Feminino de Baloncesto celebrado en Pontevedra xa ten vencedor.

É ademais una das canteiras de maior tradición do territorio nacional, a do Movistar Estudiantes.

O equipo madrileño superou na gran final do torneo, celebrada este sábado no Pavillón Municipal dos Deportes, o Valencia Basket por un resultado de 72-64 e nun partido no que tivo que remontar 10 puntos de desvantaxe.

A xogadora máis valorada da final foi Aidara Ndiaye (26 de valoración).

Pola súa banda a medalla de bronce levouna o Sertrans Sant Adrià, ao superar no duelo polo terceiro e cuarto posto o SPAR Gran Canaria (78-54).

Na clasificación final do Ricopia Funbal Alcalá foi quinto, o Barça CBS sexto, o CB Las Rozas sétimo e o Club Náutico Sevilla oitavo.