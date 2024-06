O Salgueiriños confía no "efecto Teresa" para captar novas xogadoras para os seus equipos femininos

Dous equipos, un en categoría alevín e outro en cadetes, forman actualmente a estrutura da sección feminina dun dos clubs máis representativos do fútbol pontevedrés, o Salgueiriños CF. Contan en total cunhas corenta xogadoras.

Pero os seus responsables queren reforzar o seu proxecto deportivo. Para iso, organizaron unhas xornadas de portas abertas que se celebrarán o luns 10 e o mércores 12 de xuño, entre as 17:30 e as 19:00 horas, no campo municipal Manolo Barreiro da Xunqueira.

"Queremos volver con forza na seguinte tempada", explicou a vicepresidenta do club, Lina Garrido, que cualificou como "moi positivo" o primeiro ano no que as súas xogadoras contaron cos seus propios equipos, converténdose en pioneiras no fútbol pontevedrés.

Desde o Salgueiriños aseguran que están "orgullosos de que este proxecto siga adiante" e móstranse convencidos de que outros equipos seguirán os seus pasos, algo que lonxe de verse con receo "será bo para todos" porque servirá fomentar este deporte.

Garrido destacou que o "efecto Teresa" xa se notou tras o triunfo da sección española no mundial feminino. "Anotáronse máis de vinte nenas", desvelou, desexosas de seguir os pasos da pontevedresa Teresa Abelleira.

Ese triunfo foi clave, segundo a vicepresidenta do club, para que moitas nenas "anímense a facer fútbol feminino", polo que confían en que nestas xornadas de captación haxa unha participación "masiva" de xogadoras de todas as idades.

"Queremos que haxa moitas nenas que vistan a camiseta vermella", sentenciou a responsable dun club que acaba de cumprir os sesenta anos de vida e que, segundo a edil de Deportes, Anabel Gulías, "é todo un emblema da cidade".

A concelleira celebrou o impulso aos equipos femininos no Salgueiriños, unha aventura "impulsada polos tempos de cambio no deporte e polo feminismo" e que, engadiu, "fomenta valores moi positivos porque crean comunidade".