A Seca busca ser un fortín para aupar o Poio Pescamar fronte ao Burela

Seguir vivas na loita polo título. Ese é o obxectivo que se marcan as xogadoras do Poio Pescamar, que recibirán no pavillón da Seca (sábado 8 de xuño, ás 17:30 horas) ao Burela FS co obxectivo de forzar o terceiro partido na eliminatoria de semifinais.

A derrota do pasado sábado en Vista Alegre non desanima ás de Poio, que a pesar do avultado resultado en contra defenden que "o partido non foi tan malo como reflectiu o marcador". Iso si, tocará centrarse nos detalles que poden ser decisivos.

Niso esforzáronse durante toda a semana nos adestramentos, buscando como dobregar a un rival que, a pesar do baixón de ritmo dos últimos partidos, nos que xa non se xogaban nada "están ao máximo nivel", recoñecen desde o club.

"Non é un derbi no que te poidas fiar de resultados pasados, senón que será unha nova batalla na que tan só serve a vitoria", sentenza Luis López-Tulla, adestrador local, que cre que remontar esta eliminatoria "é posible".

López-Tulla sostivo que "chegamos aquí por méritos propios" e que son un equipo "moi traballado e que fai moi ben as cousas". Recoñece que terán que mellorar a efectividade de fronte ao gol e estar máis centradas nos primeiros minutos.

Pola súa banda, Julio Delgado, técnico do Burela, sinalou na xornada previa a este encontro que será un partido "moi disputado" no que sairán coa idea de adiantarse no marcador "para darnos tranquilidade".

Entende que o Poio Pescamar "non pode fallar", unha urxencia que será "unha arma co que podemos xogar", de forma que as súas xogadoras poidan "esperar oportunidades". Iso si, admite que "xa nos coñecemos moito" e que o "primeiros dez minutos serán moi importantes".