419 taekwondistas participarán este sábado no Open Cidade do Lérez

Presentación do Open de Taekwondo Cidade do Lérez 2024 © PontevedraViva

Este sábado 8 de xuño o Pavillón do Príncipe Felipe acollerá a duodécima edición do Open de Taekwondo Cidade do Lérez coa participación de 419 competidores, procedentes de Galicia, norte de España e Portugal.

Malia a coincidencia co Open de Luxemburgo, increméntase o número de participantes respecto a 2023 en 30 deportistas.

"Estou moi contento. Pensei que íamos ter menos e temos máis asistencia a pesar da coincidencia coa proba internacional", apuntaba Toño Ríos, responsable da organización.

O torneo era presentado este martes no Concello de Pontevedra por parte de Toño Ríos, do Taekanart Taekwondo; acompañado pola vicepresidenta da Federación Galega de Taekwondo, Noelia Pérez; Anabel Gulías, concelleira de Deportes e Luisa Sánchez, vicepresidenta da Deputación de Pontevedra.

Desde as 09.00 ás 21.00 horas disputaranse combates de categoría infantil, precadete, cadete, júnior e absoluto. 567 persoas traballan, segundo afirmaba Toño Ríos, para que esta competición desenvólvase perfectamente.

O Open Cidade do Lérez outorga puntos para o ranking galego, do que despois se seleccionan aos deportistas que representarán a Galicia no campionato de España.

Anabel Gulías manifestaba que "os deportes deben ter impulso das administracións" porque se converten nun "recurso económico para a cidade". Tamén destacou a colaboración entre institucións para poñer en marcha un evento destas características.

Por último, Luisa Sánchez tamén recoñeceu a sinerxia económica e de lecer que achega esta competición cun atractivo para o público desde o punto de vista do esforzo, o xogo limpo e a vida saudable.

A entrada para ver as probas é libre ata completar a capacidade do pavillón.