VÍDEO.- Dúas xogadas polémicas que puideron marcar a eliminatoria: Agresión de Souleymane e penalti non pitado a Chiqui

A final polo ascenso a Primeira RFEF non estivo exenta de polémica, con dúas accións que foron especialmente protestadas desde a bancada do Estadio Municipal de Pasarón e que puideron resultar decisivas para que o Pontevedra Club de Fútbol non lograse o ascenso.

En ambas as dúas xogadas a decisión do colexiado do encontro, o madrileño Jerónimo Montes García-Navas, prexudicou os intereses granates.

A primeira acción sucedeu moi pronto, no minuto 26 de partido con 0-0 no marcador e todo por decidir, cando o bético Souleymane agrediu a Edu Sousa tras un balón que se escapou por liña de fondo. Unha acción que ben puido custarlle a tarxeta vermella directa de ser considerada como conduta violenta, pero que quedou en amarela xustificando o colexiado na acta que lla mostrou "por dar un lapote de forma temeraria contra un adversario".

Saltan faíscas con Souleymane



30' Non se move o marcador en Pasarón



G2

Tamén na primeira metade, a eliminatoria puido cambiar de cor de sinalar o árbitro un claro penalti por agarrón sobre Chiqui dentro da área. O 11 granate tirou unha parede con Yelko e na continuación sufriu un agarrón de Ángel Ortiz que lle impidó chegar ao balón.

Lecer en Pasarón



Pediu penalti Chiqui logo desta caída na área bética



G2

Dúas accións moi protestadas que deixan se cabe un sabor aínda máis amargo tras a eliminación do Pontevedra, xa que un só gol bastoulle para remontar e conseguir o ascenso de categoría.