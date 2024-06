O Betis Deportivo deixa sen ascenso o Pontevedra (1-1)

Decepción no Pontevedra tras quedar sen ascenso fronte ao Betis Deportivo © Mosrey Fotografía Decepción no Pontevedra tras quedar sen ascenso fronte ao Betis Deportivo © Mosrey Fotografía Decepción no Pontevedra tras quedar sen ascenso fronte ao Betis Deportivo © Mosrey Fotografía Decepción no Pontevedra tras quedar sen ascenso fronte ao Betis Deportivo © Mosrey Fotografía Decepción no Pontevedra tras quedar sen ascenso fronte ao Betis Deportivo © Mosrey Fotografía

Decepción absoluta. O Pontevedra quedou ás portas do ascenso a Primeira RFEF tras empatar ante o Betis Deportivo no Estadio Municipal de Pasarón diante de máis de 10.000 persoas. O conxunto granate, que perdera o primeiro encontro da eliminatoria (1-0), só necesitaba empatala para poder subir de categoría, pero o poderío defensivo dos sevillanos foi moi superior e valeulles para levar o botín de promocionar.

Comezou o partido co Pontevedra pasado de revolucións. Á mínima que recuperaban o esférico, enseguida perdíano, cedendo todo o protagonismo da posesión a un Betis que precisamente aproveitaba unha perda de Álex en zona perigosa para gozar da primeira acción de perigo nun man a man de Yanis con Edu Sousa, pero o dianteiro bético trabouse no último toque e foi incapaz de definir.

Pasaban os minutos e os granates seguían sendo incapaces de atopar o seu xogo e tiña nun disparo afastado de Samu, que marchou moi alto, a primeira acción ofensiva.

Non reaccionaba o Pontevedra, que sufría e sufría coa presión dos xogadores verdibrancos. De feito, foi o Betis o primeiro en xutar entre os tres paus tras unha falta ao bordo da área de Churre, pero o lanzamento de Sorroche atallouno Edu Sousa sen excesivos problemas.

Necesitaban os granates cambiar o chip e fixérono pouco antes de alcanzar a media hora de xogo. Charly viu a incorporación de Bastos na esquerda e este deixoulla a Dalisson, pero o seu disparo deu nun defensor. Na seguinte acción ocorreu practicamente o mesmo. O 18 probou sorte desde a media lúa, pero de novo o balón estrelouse nun dos 'armarios' que o Betis tiña como defensas. O rexeite cazouno Yelko e un xogador desviou a córner.

Replicou entón o Betis cun contragolpe liderado por Jesús, que logrou plantarse no man a man con Edu Sousa. O gardameta granate tapou ben e desbaratou a ofensiva.

Ata aí chegou a polvora do conxunto sevillano na primeira metade e foi o Pontevedra o que pasou a acumular chegada tras chegada en área rival. Sen embargo, todo o desbarataba a defensa visitante. Primeiro, nunha combinación na esquerda que Álex deixou a Charly entre defensas, pero o dianteiro tardou demasiado en decidir e deulle a un defensor. Despois tras un corte de Samu na medular que acabou, de novo, na zona zurda. Parede entre Yelko e Chiqui e balón gañado por un xogador bético. O extremo notou un leve contacto e reclamou penalti, pero o colexiado non viu nada.

A máis clara, en todo caso, chegou no tempo de desconto. Apertura a Bastos na dereita, freouse e viu chegar a Garay, que sacou un perigoso lanzamento que Guilherme, cunha man providencial, desviou a córner.

Saltou o Pontevedra ao céspede na segunda metade disposto a dar a volta á eliminatoria e tivo, no primeiro minuto, unha gran acción entre Yelko e Charly, pero o centro deste último foise demasiado longo e Bastos non puido chegar.

Buscaban os granates o gol, pero á hora de transicionar ao ataque seguíanse topando co muro defensivo dun Betis que estaba a facer un traballo defensivo brutal replegando a gran velocidade.

E puido, nunha acción un tanto illada, facer o 0-1 o conxunto bético. Lucas enviou un centro desde a esquerda que se envenenó e Edu, como boamente puido, meteu a man para evitar que o esférico se coase pola escuadra.

Alcanzada a hora de xogo, Otero, que substituía a Yago Iglesias no banco, realizou un dobre cambio e deu entrada a Toño e Rufo en lugar de Bastos e Charly, pero os efectos tardaron en notarse e foi nun contragolpe tras roubo de Churre cando o Pontevedra volveu pisar área visitante. O central percorreu todo o campo, combinou na dereita con Dali e enviou un bo centro ao que non chegou Yelko a rematar.

De novo chegaron os cambios no combinado granate e entrou Guèye para tentar ser un revulsivo en banda. Con todo, o choque dinamitouse pouco despois. Avisou Jesús nunha primeira acción pola esquerda, pero o seu disparo marchou polo lateral. Na seguinte xogada, non perdoou. Tres para dous en campo granate, o 32 do Betis plantouse ante Edu e bateuno por baixo, deixando completamente xeada á afección local.

Tras a pausa para a hidratación seguiu o Pontevedra tentando atopar o gol. E puido facelo nunha gran acción do senegalés pola dereita, pero ninguén puido chegar a impactar co centro que meteu na área.

Entraba o partido na recta final e o Betis empezou a perder tempo. Os granates, en cambio, envorcábanse en tarefas ofensivas loitando a contrarreloxo coa intención de voltear a eliminatoria. Rufo avisou no 84 tras un envío longo de Churre, pero á media volta o seu disparo foise moi desviado. Na seguinte, o madrileño non perdoou. Centro de Toño Calvo e Rufo, de primeiras, meteu o esférico no interior da portería para facer crer nunha posible remontada.

A afección confiaba e empezou a corear o "si se pode" coa intención de alentar aos seus xogadores nos sete minutos que quedaban de tempo extra. Guèye pecou de egoísta e enviou o balón ás nubes nun intento de igualar a eliminatoria.

O Pontevedra pasou a colgar balóns a área bética, pero o gol seguía sen chegar. Enrique viu dúas tarxetas amarelas en menos dun minuto, a última por unha falta ao bordo da área. Nese balón parado, Dalisson tentouno de libre directo, pero Guilherme realizou unha providencial estirada coa que evitou o tanto local. O gardameta desviou a saque de esquina e nesa xogada morreu o partido.

Os granates quedarán un ano máis na Segunda RFEF.

PONTEVEDRA CF (1): Edu Sousa, Bastos (Toño Calvo, min. 60), Churre, Mario Gómez, Álex González, Yelko, Chiqui (Guèye, min. 70), Samu, Dalisson, Garay e Charly (Rufo, min. 60).

BETIS DEPORTIVO (1): Guilherme, Visus, Mateo (Enrique, min. 56), Ortiz, Yanis (Marcos Fernández, min. 70), Sorroche, Souleymane, Lucas, Carlos Reina (Elyaz, min. 87), Mendy (Andrés Caro, min. 70) e Jesús.

Goles: 0-1, Jesús, min. 73. 1-1, Rufo, min. 87.

Árbitro: Jerónimo Montes Gracia-Navas, auxiliado en bandas por Daniel Sánchez Lázaro e Fernando Luciano Ventura (Madrid). Amoestaron a Charly (26'), Samu (37'), Chiqui (43'), Mario Gómez (76) no Pontevedra e a Souleymane (26'), Carlos Reina (50'), Yanis (61'), Guilherme (90+2). Expulsou a Enrique por dobre amarela (96 e 97) no Betis.

Incidencias: Partido de volta da segunda rolda do play-off de ascenso a Primeira RFEF entre Pontevedra CF e Betis Deportivo disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante 10.192 espectadores. A cantante Andrea García interpretou o himno da entidade granate a capela na previa do partido.