Arrinca en Pontevedra o Campionato de España Infantil Feminino de baloncesto

Arrinca en Pontevedra a gran festa do baloncesto feminino coa disputa do Campionato de España Infantil. A fase de grupos celébrase no Pavillón Municipal e nas dúas pistas do Pavillón Multiusos da Xunqueira e os cuartos, semifinal e final no Pavillón Municipal.

Os equipos están divididos en oito grupos de catro equipos cada un, sendo o sistema de competición o mesmo das últimas tempadas. Catro grupos (A, B, C e D) de cabezas de serie con catro participantes e tres pasaportes aos oitavos de final. E outros catro (E, F, G e H) nos que só o líder loitará polo título. Tres días de liga regular e outros catro de eliminatorias directas (oitavos, cuartos, semis e final).

En canto á formación dos grupos, despois do sorteo realizado pola Federación Española han quedado encadrados da seguinte maneira:

Grupo A: Sertrans Sant Adrià, Club Náutico Tenerife, El Pilar e Liceo Monjardín

Sertrans Sant Adrià, Club Náutico Tenerife, El Pilar e Liceo Monjardín Grupo B : Casademont Zaragoza, Barça CBS, Colegio Virgen del Mar e Cafés Candelas Ensino

: Casademont Zaragoza, Barça CBS, Colegio Virgen del Mar e Cafés Candelas Ensino Grupo C : SPAR Gran Canaria, Ricopia Funbal Alcalá, La Salle e Origen Automóviles Gabilondo

: SPAR Gran Canaria, Ricopia Funbal Alcalá, La Salle e Origen Automóviles Gabilondo Grupo D: Movistar Estudiantes, Homs UE Mataró, Valencia Basket e CB Boscos Ciutadella

Movistar Estudiantes, Homs UE Mataró, Valencia Basket e CB Boscos Ciutadella Grupo E: Mercado Central OSB, Náutico Tenerife, 2º País Vasco e CB Las Rozas

Mercado Central OSB, Náutico Tenerife, 2º País Vasco e CB Las Rozas Grupo F: EM Piélagos, EM El Olivar, Suburbana BF León e CB Albacete

EM Piélagos, EM El Olivar, Suburbana BF León e CB Albacete Grupo G: Celta Zorka Recalvi, 1º País Vasco, 1º R. Murcia e La Salle

Celta Zorka Recalvi, 1º País Vasco, 1º R. Murcia e La Salle Grupo H: Unibasket, Basquet Coruña Leyma, CB Al-Qázeres ADC e Real Grupo C. Covadonga

Son en total 32 os equipos participantes e máis de 600 as xogadoras que se congregarán ata o 8 de xuño na Boa Vila acompañadas do corpo técnico, familiares e numerosos afeccionados que encherán a cidade dun gran ambiente deportivo. Espérase, de feito, a presenza de máis de 2.000 persoas ao longo de toda a semana.

Nesta ligazón podes consultar o calendario da competición.