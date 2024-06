Gómez Noya, gañador dun Half Tríatlon de Vitoria no que Saleta Castro acabou cuarta

Era o gran favorito e dominou a proba de principio a fin. Javier Gómez Noya foi o gañador da terceira edición dun OTSO vi half gasteiz no que Saleta Castro acabou cuarta da carreira feminina.

Na Gómez Noya, foi moi superior aos seus opoñentes desde o momento de saltar á auga ás 12:30. Foi o máis rápido nos tres segmentos e deixou atrás as pantasmas que lle perseguen desde principio de ano e polos cales non puido terminar as dúas carreiras nas que competiu durante este 2024.

En Vitoria, o pentacampeón do mundo completou os 1.900 metros de natación no encoro de Ulibarri-Gamboa nun tempo de 22 minutos 46 segundos que lle permitiu afrontar a carreira ciclista con gran vantaxe sobre os seus opoñentes.

Mantivo o ritmo sobre a bicleta e finalizou os 90 quilómetros en 2 horas, 6 minutos e 34 segundos, o que supuxo un ritmo de 42,66 quilómetros por hora e unha superioridade de case 3 minutos sobre Emilio Aguayo, o seu inmediato perseguidor.

Gómez Noya seguiu aumentando a súa renda aos poucos e a metade da carreira a pé xa superaba en cinco miuntos ao valenciano Aguayo, que acabou segundo a case sete minutos do pontevedrés, que completou a proba en 3 horas, 41 minutos e 44 segundos. O terceiro posto foi para o biscaíño Joanes Gotisolo.

SALETA CASTRO, CUARTA

Doutra banda, a pontevedresa Saleta Castro finalizou en cuarta posición a carreira feminina.

Percorreu o segmento de natación nun tempo de 30 minutos e 17 segundos e saíu da auga en terceira posición.

Castro foise quedando atrás no tramo ciclista e mesmo chegou a estar en oitava posición, pero na carreira a pé logrou repoñerse para manter un gran ritmo que lle valeu para afianzarse na cuarta praza e concluír o OTSO vi half gasteiz cun crono de 4 horas, 41 minutos e 19 segundos.

A gran dominadora foi a biscaíña Helene Alberdi (4:16:33), seguida da lanzaroteña Ruth Brito (4:20:29) e a francesa Cloe Nicholas (4:21:29), quen completou o podio.