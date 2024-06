O Poio Pescamar sucumbe ante o poderoso Burela (4-0)

Tras ser campión da liga regular, o Burela Pescados Rubén deixou claro o seu papel de favorito este sábado ante o Poio Pescamar e gañou con claridade o primeiro encontro da semifinal polo título ligueiro. Dentro dunha semana, as vermellas tentarán empatar a eliminatoria para forzar o terceiro partido.

Levaba sen perder en Vista Alegre o conxunto laranxa desde fai tres anos, pero o Poio Pescamar, pletórico na recta final ligueira, chegaba coa moral polas nubes para tentar romper con ese refacho.

Tentouno, pero foi imposible. O Burela dominou de principio a fin a eliminatoria e anulou por completo ás pupilas de López-Tulla.

De feito, o partido púxose de fronte para as locais nada máis comezar por medio de Patricia, que culminou un rexeite na frontal da área e subiu o 1-0 ao marcador. Era o minuto dous.

As conserveiras buscaron a maneira de devolver a igualdade cunha gran Laura Uña, pero a ex vermella Caridad encargouse de desbaratar todas e cada unha das opcións.

E así se chegou ao minuto sete de xogo, cando Emilly Marcondes cazou o rexeite dunha falta e anotou o segundo gol do encontro.

O técnico do Poio Pescamar pediu tempo morto, pero foi imposible frear ao Burela, que asediaba unha e outra vez a portería dunha Elena que evitaba unha maior goleada. De feito, a ocasión máis clara das visitantes non chegou ata o minuto 12, cun disparo ao traveseiro de Ale de Paz.

Despois do paso polos vestiarios o dominio laranxa continuou, obrigando ao equipo conserveiro a xogar con Ale de Paz como porteira xogadora a falta de máis de sete minutos para a conclusión.

Con todo, a intensidade defensiva do Poio para frear o ataque do Burela acabou pasando factura e cargouse con cinco faltas cando restaban tres minutos e medio por diante. Emilly marcou o terceiro sen porteira no 37 e, segundos despois, fixo o 4-0 final desde o dobre penalti.

Dentro dunha semana, o equipo adestrado por Luis López-Tulla terá a oportunidade de igualar a eliminatoria na Seca e manterse con opcións de chegar á final polo título de liga. Será unha tarefa complicada, pero non imposible.

